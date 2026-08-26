La Cámara de Diputados avanzó en proyectos de reconocimiento, deporte y modernización

Comisiones de Diputados emitieron dictámenes sobre iniciativas vinculadas con la adhesión al Día Nacional del Politólogo, el reconocimiento a futbolistas entrerrianos de la selección mayor, transferencias de inmuebles y la derogación de pensiones vitalicias para exgobernadores y exvicegobernadores. También se avanzó en propuestas sobre transformación digital, regulación profesional y actualización normativa.

La Cámara de Diputados, a través de la labor de diferentes comisiones, emitió dictamen sobre diferentes proyectos legislativos. Durante el debate se abordó un expediente que modifica una normativa de promoción de la actividad deportiva, el proyecto para derogar pensiones vitalicias a exmandatarios provinciales y la transferencia de inmuebles, entre otros aspectos.

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena, emitió dictamen sobre un proyecto de ley de su autoría que propone la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional Nº27.131, que establece el 29 de noviembre como Día Nacional del Politólogo. La iniciativa busca incorporar la fecha al calendario oficial provincial y promover acciones que revaloricen el aporte de la Ciencia Política a la vida democrática, la investigación académica y el fortalecimiento institucional.

La comisión de Deportes, presidida por el diputado José María Kramer, emitió dictámenes sobre dos proyectos de ley. Por un lado, trató un expediente, que modifica el artículo 14º de la Ley Nº11.240 de Mecenazgo Deportivo, iniciativa promovida originalmente por la diputada Débora Todoni y devuelta en revisión desde el Senado. Además, dictaminó sobre un proyecto de autoría de la diputada Carolina Streitenberger, que propone declarar ciudadanos ilustres de la provincia a Lisandro Martínez, de Gualeguay, y Marcos Senesi, de Concordia, en reconocimiento a sus trayectorias y representación de Entre Ríos y del país a través de la Selección Argentina de Fútbol.

La comisión de Legislación General, presidida por el diputado Marcelo López, emitió por unanimidad y con modificaciones, dictámenes sobre tres expedientes, de autoría del diputado Lénico Aranda, que autorizan la transferencia a título de donación de inmuebles a favor de la comuna de Villa Fontana para el emplazamiento de un cementerio, corralón y salón comunal. El pleno de la comisión también dictaminó sin modificaciones sobre el expediente remitido por el Poder Ejecutivo, que autoriza a la Provincia a aceptar la donación de una parcela ubicada en el distrito 2º del municipio de Villa Elisa, con destino a la construcción de la sede del Juzgado de Paz de la ciudad.

En simultáneo, los miembros de la comisión firmaron por unanimidad el dictamen sobre el proyecto que deroga las pensiones vitalicias de gobernador y vicegobernador. Durante la reunión también se analizó el proyecto sobre la creación del Colegio de Counselors de Entre Ríos; se avanzó en la redacción final de una iniciativa del diputado Juan José Bahillo, que propone adherir a la Ley Nacional Nº27.568 sobre el ejercicio profesional de la Fonoaudiología; y se trabajó en la unificación de dos expedientes: el primero del diputado Marcelo López, y el restante, del diputado Fabián Rogel, vinculados con la modificación del artículo 4º de la Ley Nº 10.056, que regula la Tasa por Actuaciones Judiciales prevista en el Código Fiscal provincial.

Por su parte, la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por la diputada Susana Pérez, avanzó en la redacción final del proyecto de ley de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos, de autoría del Poder Ejecutivo. La iniciativa contempla, entre otros aspectos, la actualización normativa de la Ley Nº5.140 de Régimen Provincial de Contrataciones en lo referido a la provisión de productos y servicios tecnológicos necesarios para el desenvolvimiento de las tareas estatales. De este debate participaron como invitados el contador general de la Contaduría General de la Provincia, Rodrigo Andrés Zabala, y el asesor contable del área, Dante Gilles.