Crimen en el motel: fiscalía dispuso imputar a la mujer que sobrevivió

Florencia Pisano fue imputada por homicidio simple en el caso Torremolinos. La fiscal Patricia Yedro dispuso medidas de coerción mientras avanza la investigación sobre la muerte de Gustavo Lussa

La investigación por el confuso episodio ocurrido en la habitación 10 del Motel Torremolinos de Paraná sumó en las últimas horas un giro clave: Florencia Pisano fue formalmente imputada por el delito de homicidio simple, que prevé una pena de entre ocho y veinticinco años de prisión.

Tal como adelantó Canal 9 Litoral, la audiencia se realizó en el domicilio de la mujer, quien aún se recupera tras haber recibido dos disparos en la zona bucal. Pisano, acompañada por su abogado defensor Milton Urrutia, se abstuvo de declarar.

La fiscal Patricia Yedro dispuso medidas de coerción que incluyen la prohibición de salir de su vivienda y la obligación de informar cualquier movimiento. Además, Pisano entregó el patrón de desbloqueo de su celular para que la justicia pueda avanzar en el análisis de sus últimas comunicaciones.

La mujer había recibido el alta médica el jueves 16 de abril, tras permanecer internada en terapia intensiva del Hospital San Martín desde el 9 de marzo. Su delicado estado de salud obliga a que las diligencias judiciales se realicen en su domicilio.

Hipótesis y dudas en la causa

La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que Pisano habría disparado contra Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años, hallado muerto con un tiro en la nuca, y luego intentado quitarse la vida. Sin embargo, los dermotest practicados dieron resultado negativo tanto en ella como en la víctima, lo que abre la posibilidad de que una tercera persona haya estado presente en la escena.

Fuentes de la investigación revelaron que Lussa había recibido amenazas meses antes del hecho y que la mañana del 9 de marzo un desconocido preguntó por él en su casa. También trascendió que Pisano había sido pareja de un hombre vinculado a una familia bajo investigación por narcotráfico.

Próximas medidas

La fiscal Yedro ordenó pericias sobre el arma calibre .32 encontrada junto al cuerpo y sobre los celulares secuestrados de ambos protagonistas. Los testimonios de empleados del motel, las visitas previas de la pareja y el vehículo Fiat Strada Adventure blanca en el que solían llegar al lugar son piezas que aún no encajan en el rompecabezas.

El expediente, lejos de cerrarse, se abre a nuevas líneas de investigación que podrían vincular el caso con amenazas previas y entramados delictivos más amplios. La sociedad espera respuestas sobre un episodio que, por ahora, sigue rodeado de incógnitas.

(Ahora)