El acto conmemorativo a la Batalla de Caseros será en el Palacio San José

El Gobierno provincial anunció que este martes 3 de febrero realizará el acto central por la Batalla de Caseros en el Palacio San José. Habrá presencia de autoridades nacionales, anuncios sobre la puesta en valor del monumento y una agenda cultural abierta al público.

El Gobierno de Entre Ríos confirmó los detalles del acto central por el aniversario de la Batalla de Caseros, que se conmemorará el martes 3 de febrero con una propuesta institucional y cultural de gran magnitud en el Palacio San José, uno de los principales sitios históricos de la provincia.

El secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman, explicó a Elonce que la fecha representa “un hito fundamental para la historia entrerriana y nacional”, y remarcó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsó desde el inicio de su gestión una política de jerarquización del legado de Justo José de Urquiza y de los acontecimientos vinculados a Caseros.

En ese marco, confirmó que el acto oficial se desarrollará en el Palacio San José, tras gestiones realizadas con el Gobierno nacional para avanzar en un convenio que permita a la Provincia intervenir en la conservación y puesta en valor del monumento histórico, que presentaba un marcado deterioro. “Ese acuerdo se va a anunciar el propio 3 de febrero y ya estamos trabajando con intervenciones concretas”, señaló al tiempo que anunció la presencia del secretario de Cultura de Nación, Leonardo Cifelli.

Entre las obras en marcha, Kneeteman destacó el recambio integral del sistema de iluminación del Palacio, a cargo de la empresa ENERSA. “Ya se realizaron pruebas y el resultado es muy bueno. Todo esto va a poder verse el día del acto”, indicó.

Propuesta cultural abierta

Por su parte, el secretario provincial de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, brindó detalles de la agenda artística que acompañará la conmemoración. Señaló que se diseñó una propuesta “transversal, que cruce géneros y generaciones”, con el objetivo de ampliar la convocatoria y transformar la jornada en una verdadera celebración provincial.

El programa incluirá un ensamble especial de chamamé, una banda folclórica de Concepción del Uruguay, presentaciones de reggae y la participación de un DJ. La actividad comenzará a partir de las 17, con entrada libre y gratuita.

Además, el evento contará con la conducción de Santiago Miguel Rinaldi y la participación de referentes culturales entrerrianos, como Roberto Romani. “Queremos un acto con fuerte impronta entrerriana, pero abierto, diverso y con propuestas que sorprendan”, expresó Stoppello.

Desde la organización remarcaron que la convocatoria está dirigida a vecinos y visitantes de toda la provincia, y que el objetivo es consolidar al 3 de febrero como una fecha de identidad, memoria histórica y encuentro cultural.