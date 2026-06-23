El Concejo Deliberante de Paraná aprobó la ordenanza que crea el Sistema de Tramitación Inteligente en Paraná

La norma busca agilizar los trámites, reducir los plazos y darle a quien quiera iniciar un trámite en la Municipalidad de Paraná la posibilidad de hacerlo sin la necesidad de asistir al edificio municipal

Durante su octava sesión ordinaria de este año, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza, impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del cual se propicia en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el Sistema de Tramitación Digital Inteligente (TDI) como medio oficial de tramitación de expedientes administrativos.

En los fundamentos del proyecto se explica que la propuesta busca generar una herramienta de consolidación de una Administración Pública “más moderna, transparente, eficiente, segura y cercana a la ciudadanía”.

“Es un proyecto que se trabajó muy seriamente, que busca agilizar los trámites, reducir los plazos y darle a quien quiera iniciar un trámite en la Municipalidad de Paraná la posibilidad de hacerlo sin la necesidad de asistir al edificio municipal, sin limitaciones de días y horarios, ya que lo podrá hacer desde su propia aplicación móvil o desde algún dispositivo digital”, explicó el concejal Fernando Quinodoz.

“Tenemos la experiencia de los trámites digitales que se realizan para las licencias de conducir, lo que permitió aumentar la cantidad de licencias que se otorgan por día y reducir el tiempo en el que se hacen las mismas”, recordó el edil, y agregó: “Con este nuevo sistema se busca ampliar la experiencia de las licencias de conducir a todos los trámites que se realizan en la Municipalidad de Paraná”.

Seguidamente, aclaró: “Durante seis meses van a convivir ambos trámites, es decir que los que se realicen a partir de ahora serán digitales y los que ya iniciaron en papel seguirán en papel. Luego de este plazo, todos los trámites, estén en el estado que estén, se van a digitalizar, para pasar un sistema digital puro”.

“Es un sistema realizado en su totalidad por personal municipal, lo cual nos llena de orgullo, porque realza el capital humano que tiene la Municipalidad de Paraná, que permite que se desarrolle un sistema que además está subido a plataforma de Microsoft, lo cual garantiza esta seguridad que mencionamos”, manifestó el edil.