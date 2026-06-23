Enersa y la Asociación Paranaense de Futsal proyectan una agenda social y deportiva

Mediante un convenio marco de cooperación para desarrollar acciones conjuntas, Enersa y la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón, acordaron avanzar en iniciativas vinculadas con el deporte, la comunidad y la promoción de hábitos saludables.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y la presidenta de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón, Débora Ramírez. A partir de este convenio, ambas instituciones podrán trabajar en una agenda común orientada a fortalecer la participación comunitaria, promover actividades deportivas y recreativas, y acompañar iniciativas sociales.

La cooperación también podrá contemplar el acompañamiento a proyectos vinculados con el desarrollo institucional, la infraestructura y las actividades deportivas de la Asociación.

Además, podrían realizarse jornadas, eventos, campañas de concientización e instancias de formación relacionadas con la energía, el ambiente, la inclusión y los hábitos saludables.

Desde la empresa de energía destacaron que este tipo de acuerdos permite fortalecer vínculos con instituciones entrerrianas que cumplen un rol importante en sus comunidades, en el marco de su política de Responsabilidad Social Empresaria y del compromiso de la empresa con el desarrollo social y deportivo de los entrerrianos.