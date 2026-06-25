Empleados judiciales anuncian una jornada de paro este viernes

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación Seccional Entre Ríos, bajo la conducción de su Secretaria General, Bibiana Starck, convoca a trabajadores y trabajadoras judiciales de la provincia a sumarse activamente al paro de este viernes 26 de junio, acompañando al único gremio judicial de Entre Ríos con línea directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según informarn en un comunicado enviado a esta redacción.

En el escrito, informan que, «en el marco de la jornada de protesta nacional, este viernes 26 de junio llevará adelante un paro de actividades, con guardias mínimas, en reclamo de urgentes mejoras salariales y laborales que afectan de manera directa al conjunto de los trabajadores del sector».

En Entre Ríos, la medida de fuerza se fundamenta en la firme defensa de los haberes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la falta de respuestas concretas para un real recupero salarial y la persistente demora en el pago de los retroactivos adeudados.

«Nuestro reclamo es esencialmente salarial y busca una mejora digna para la totalidad de los trabajadores judiciales. Somos plenamente conscientes de que la adopción de estas medidas puede acarrear descuentos, pero también entendemos que atravesamos un contexto económico y social crítico que exige firmeza en la defensa de nuestros ingresos», manifestó la secretaria General de la UEJN Entre Ríos, Bibiana Starck.

Asimismo, desde la comisión directiva de la organización gremial, señalaron que el paro responde a un deterioro que ya afecta el funcionamiento del servicio de justicia y las condiciones edilicias y laborales del sector.

«La lucha por la recuperación del poder adquisitivo se replica con idéntica gravedad en todo el país. La pérdida del valor real de los ingresos es evidente, al punto de que hoy existen trabajadores judiciales cuyos haberes se encuentran por debajo de la línea de pobreza», remarcaron.

Cabe recordar que, en mayo de este año, el Secretario General a nivel nacional, Julio Piumato, encabezó una asamblea en el Salón de Actos del Palacio de Tribunales de Entre Ríos, acompañado por trabajadores de toda la provincia. En dicho encuentro no solo se abordó el atraso salarial nacional, sino que también se analizaron problemáticas de estricta relevancia provincial, tales como las deficiencias en el funcionamiento de la obra social OSER y el rechazo al proyecto de reforma jubilatoria, ratificando la defensa irrestricta del 82% móvil, la vigencia de la ley de enganche y la oposición a cualquier delegación de facultades que permita el achatamiento salarial de manera indeterminada.

Por todo ello, la seccional Entre Ríos «convoca a todos los trabajadores y trabajadoras judiciales de la provincia a sumarse activamente al paro de este viernes 26 de junio. Invitan también a consolidar la2organización, «siendo el único gremio judicial de Entre Ríos con línea directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que nos permite gestionar con seriedad, respeto y firmeza técnica en el lugar exacto donde se toman las decisiones», destacaron en el escrito.