Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores para autos eléctricos

La iniciativa contempla la instalación de equipos en establecimientos turísticos y hoteleros de la provincia para fortalecer la infraestructura y promover la movilidad sustentable.

Enersa firmó nuevos convenios en la ciudad de Federación, en articulación con el Ente Mixto de Turismo y la Secretaría de Energía de Entre Ríos, para avanzar en la expansión de la red de cargadores destinados a autos eléctricos.

Participaron el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto; el secretario de Energía, Jorge Tarchini; y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher. También asistieron representantes de los establecimientos hoteleros y turísticos firmantes.

Entre ellos, Pablo Giaroco, del Hotel Maran de Paraná; Ariel Battista, de la Reserva Natural Aurora del Palmar de Ubajay; Valentino Burna, del hotel Arena Resort de Federación; y Carlos Haure, del Hotel Termal y Spa Mayim de Concordia.

En esta instancia se concretó la donación de cargadores eléctricos que serán instalados a dichos establecimientos, con el objetivo de promover la movilidad sustentable y fortalecer la oferta turística.

“Para nosotros es muy importante seguir desarrollando esta red en puntos estratégicos de la provincia, porque no solo responde a una necesidad energética, sino que también genera una sinergia económica en el sector turístico”, expresó el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.

“Hoy estamos dando un paso importante con estos puntos estratégicos que permiten a los usuarios recorrer la provincia con mayor previsibilidad. Esto es el inicio de una red que vamos a seguir ampliando”, señaló el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto.

Los equipos corresponden a cargadores inteligentes tipo wallbox, con capacidad de carga monofásica y trifásica. La instalación y el mantenimiento estarán a cargo de cada establecimiento.

“La movilidad eléctrica ya es una realidad en crecimiento. Por eso es clave contar con esta infraestructura, que permite acompañar la demanda y prepararnos para un cambio que también impacta en todo el sistema energético”, indicó el secretario de Energía, Jorge Tarchini.

El programa continuará ampliándose durante 2026, con nuevas incorporaciones en distintas localidades de la provincia.