La Cámara de Diputados sesionó y otorgó aprobación a diversos proyectos de ley

El cuerpo legislativo dio sanción definitiva al «Día de la Milonga Entrerriana» y aprobó transferencias vehiculares a municipios y comunas. Asimismo, tomaron estado parlamentario iniciativas del Poder Ejecutivo y nuevos dictámenes de comisión.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos llevó a cabo la séptima sesión ordinaria de su 147º Período Legislativo. El debate en el recinto estuvo presidido por el presidente del cuerpo, Gustavo Hein, y contó con el tratamiento de un extenso temario que incluyó la aprobación de normativas de relevancia cultural y de gestión local, así como el ingreso de diversos proyectos de ley, resolución y declaración.

En primer término, el pleno legislativo otorgó sanción definitiva al expediente mediante el cual se instituye el 4 de junio como el “Día de la Milonga Entrerriana”, en homenaje al destacado músico Víctor Velázquez. La iniciativa, que contaba con dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo, corresponde al senador por el departamento Tala, Juan Diego Conti. Posteriormente, al considerarse el Orden del Día, se dio media sanción a tres proyectos de ley autoría del diputado Marcelo López, dictaminados por la comisión de Legislación General. Dichas normas facultan la transferencia de un vehículo Volkswagen al municipio de Maciá, un vehículo Renault a la comuna de Chañar, departamento Feliciano, y un rodado Chevrolet a la comuna El Solar, departamento La Paz.

En materia ambiental y cultural, tomaron estado parlamentario los dictámenes de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente correspondientes a los expedientes cuya autoría pertenece a los diputados Lénico Aranda y María Elena Romero, respectivamente. Asimismo, se incluyó un expediente dictaminado por Cultura y Turismo, sobre el proyecto de la diputada María Laura Stratta para declarar “Fiesta Provincial del Artesano” al evento de la localidad de Aranguren; y el expedientede Recursos Naturales y Educación, que establece la ceremonia escolar “Compromiso Ambiental” cada 5 de junio, de autoría de la diputada Gabriela Lena.

Por otra parte, se tomó conocimiento de iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo Provincial. En particular, el expediente, cuyo objeto es reglamentar el procedimiento derogatorio previsto en el artículo 60º de la Constitución de Entre Ríos, que fija condiciones operativas para la pérdida de vigencia de normas declaradas inconstitucionales por el Superior Tribunal de Justicia. En la misma línea ingresó el legajo que contiene el proyecto de Ley de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos.

Finalmente, la actividad legislativa contempló la aprobación de proyectos de Resolución y Declaración. En ese orden, se aprobó -entre varios- un expediente, resolución del diputado Bruno Sarubi para realizar un homenaje institucional por el Día Internacional de las Cooperativas. En tanto, se declararon de Interés Legislativo el emprendimiento vitivinícola “El Viejo” de Puerto Yeruá (de autoría del diputado Roque Fleitas) y la “6° Edición de la Fiesta del Migrante” en Colonia Avellaneda (de la diputada Andrea Zoff). Por último, se aprobó la Declaración del diputado Lénico Aranda, por el que se declara de interés legislativo los actos conmemorativos por el 148° aniversario de las Aldeas Madres, a realizarse el domingo 26 de julio de 2026 en la localidad de Valle María, departamento Diamante.

Homenajes a personalidades y fechas patrias

El turno de los homenajes incluyó la conmemoración de diferentes fechas patrias y además se honró la figura y la trayectoria de diferentes personalidades de la vida política y social entrerriana y del país. La diputada María Elena Romero conmemoró el Día de la Bandera de Entre Ríos, que se celebra el 19 de junio. A su turno, el diputado Roque Fleitas rememoró el aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se evoca cada año el 17 de junio. Acto seguido, el diputado Fabián Rogel, reivindicó el aniversario de dos fechas significativas: en primer lugar, los 63 años del triunfo electoral de la fórmula integrada por Arturo Umberto Illia y Carlos Humberto Perette. En segundo término, destacó la figura de Carlos Perette, al cumplirse 34 años de su fallecimiento. En otro orden, el legislador realizó un homenaje a Taty Almeida, fallecida el domingo 14, a quien recordó “como una luchadora de los derechos humanos”.

El diputado Lénico Aranda evocó a Hernán Pujato, militar nacido en Diamante, quien se dedicó al estudio y a la exploración de la Antártida. Por su parte, la diputada María Laura Stratta, adhirió al homenaje propuesto previamente a la figura y la lucha de Taty Almeida por su lucha en defensa de las causas por Memoria, Verdad y Justicia. Asimismo, la legisladora puso de relieve en el marco de los homenajes, el legado artístico y cultural de Carlos “Indio” Solari, fallecido el 5 de junio.

Finalmente, la diputada Susana Pérez propuso un reconocimiento “a la vida y a la obra de Víctor Velázquez”, figura relevante de la música popular entrerriana. Por último, el diputado Enrique Cresto recordó el nuevo aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo, ocurrido el 16 de junio de 1955, el aniversario del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle el 9 de junio de 1956 y en el tramo final de su alocución cuestionó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A su tiempo la diputada Lorena Arrozogaray resaltó la creación de la bandera de Gualeguaychú, un símbolo patrio que cumplió 11 años este jueves 18. Además adhirió a los diferentes homenajes impulsados por sus pares durante la sesión.

Debate en comisión

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento debatieron este miércoles 17 en torno del proyecto de ley que fija un protocolo de actuación que regulará el instituto del juicio político en Entre Ríos. El mecanismo define funciones específicas y competencias de la Comisión de Investigación de Juicio Político, la cual se rige bajo los lineamientos del artículo 141º de la Constitución Provincial.

En este sentido, el texto precisa los deberes de comparecencia, las responsabilidades civiles y penales frente a denuncias de carácter malicioso, y el carácter de no parte que reviste la persona denunciante dentro del procedimiento parlamentario.

Un eje central del análisis giró en torno a la continuidad del proceso ante la eventual renuncia o finalización del mandato del funcionario investigado.