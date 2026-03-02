Impulsan una obra estratégica para potenciar el suministro eléctrico en el sur de Concordia

El vicepresidente de Enersa y ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, encabezó la presentación del plan de ingeniería y la firma del acuerdo entre Enersa y la Cooperativa Eléctrica de Concordia para avanzar en la Estación Transformadora Sur.

Se trata de una obra clave para ordenar el crecimiento energético de la ciudad, potenciar el desarrollo industrial y mejorar la calidad del servicio.

Contar con el proyecto ejecutivo permitirá gestionar financiamiento ante organismos nacionales e internacionales, paso fundamental para concretar la inversión.

“Este proyecto ordena el crecimiento energético de Concordia y genera condiciones reales para la expansión del Parque Industrial. Es una decisión estratégica que habilita inversiones, producción y empleo”, afirmó Troncoso. En ese sentido, subrayó que la iniciativa forma parte de una política de Estado impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, orientada a fortalecer la infraestructura como base del desarrollo.

“Energía es sinónimo de crecimiento. Donde hay energía, hay inversión, industria y trabajo. Pero eso no sucede solo: requiere planificación y decisiones concretas, y eso es lo que estamos haciendo”, sostuvo el ministro, y agregó: “Nuestra prioridad es sentar bases sólidas para el desarrollo de Entre Ríos. Invertir en infraestructura energética es garantizar futuro, previsibilidad y oportunidades para que el sector privado pueda invertir y generar empleo”.

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó la importancia de la obra para el crecimiento local: “Una ciudad que no tiene capacidad energética no tiene futuro. Esta obra crea condiciones concretas para que haya inversión, desarrollo y crecimiento. Es parte de un proceso que requiere orden, responsabilidad y una política sostenida en el tiempo”.

En representación de la Cooperativa Eléctrica, su presidente, Marcelo Spinelli, valoró la decisión política de avanzar con un proyecto largamente postergado: “Este es un proyecto que venimos trabajando desde hace años. No hay desarrollo sin energía, y hoy se está tomando la decisión correcta para seguir fortaleciendo el sistema”.

A su turno, el director de Operaciones de la Cooperativa, Gustavo Flaquer, explicó el impacto técnico de la iniciativa: “En una primera etapa permitirá aumentar en un 30 por ciento la capacidad de abastecimiento del sistema, con la posibilidad de escalar hasta un 50 o 60 por ciento. Esto mejorará la calidad del servicio y hará más atractivo al Parque Industrial para la radicación de nuevas empresas”.

Las autoridades coincidieron en que la Estación Transformadora Sur constituye un paso fundamental para acompañar el crecimiento urbano e industrial de Concordia, consolidando una estrategia de desarrollo basada en planificación, infraestructura y articulación entre el Estado provincial, el municipio y las instituciones locales.

De la presentación participaron además las legisladoras Gloria Cozzi, Carola Laner y Marcelo López, junto al gerente de Asuntos Estratégicos de Enersa, Eduardo Asueta.