Salud visual: llega a Paraná el operativo “Ver para Ser Libres”

La Municipalidad de Paraná confirmó los días y lugares en los que se desarrollará el programa “Ver para Ser Libres”, una iniciativa conjunta entre Nación, Provincia y el municipio. El dispositivo ofrece controles oftalmológicos gratuitos y entrega de anteojos en el día para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

El operativo contará con tres jornadas de atención en la ciudad, las cuales no se suspenden por lluvia, ya que se utilizarán las instalaciones de los Centros Integradores Comunitarios (CIC) para resguardar a los vecinos.

Cronograma y ubicación de los operativos

Las actividades se desarrollarán en el horario estimado de 9:00 a 17:00 de acuerdo al siguiente calendario:

Sábado 15 de junio (Feriado): CIC de La Floresta (Calle Burmeister).

Domingo 16 y lunes 17 de junio: CIC Este (Zona de calles Fermín Garay y Roque Sáenz Peña).

Un requisito clave: atención únicamente con turno previo

La secretaria de Salud municipal, Claudia Enríquez, enfatizó que no se atenderá a nadie que no tenga turno asignado, una medida implementada para dar turnos por horarios específicos y evitar que las familias sufran largas esperas.

¡Atención! Los cupos para estas jornadas se encuentran prácticamente completos. De igual manera, quienes deseen intentar registrarse en la lista de espera pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 3435140013, en el horario de 7:00 a 13:00. Desde la organización ruegan no asistir a los CIC si no recibieron la confirmación correspondiente.

Datos importantes a tener en cuenta