La FIFA analiza cambiar la definición por penales en pleno Mundial

El cambio altera así la histórica dinámica de los dos lanzamientos de moneda (ahora solo sería una vez) al eliminar la posibilidad de que la suerte beneficie por partida doble al capitán del mismo equipo

La FIFA, el máximo rector del fútbol mundial, analiza por estas horas cambiar la definición por penales en pleno desarrollo del Mundial 2026. La propuesta consiste en reducir el procedimiento previo a la definición de los equipos y sortear con la moneda una única vez. Actualmente, se realizan dos lanzamientos del metal redondo: uno para elegir el arco, que generalmente se relaciona con la mejor ubicación de cada hinchada, y un segundo para determinar quién patea primero.

El objetivo central de la idea es evitar que un mismo equipo gane en las dos instancias de sorteo y así acumule ventajas antes de patear. El cambio altera así la histórica dinámica de los dos lanzamientos de moneda al eliminar la posibilidad de que la suerte beneficie por partida doble al capitán del mismo equipo.

De llevarse adelante esta propuesta oficial, el conjunto que gane el sorteo decidirá si comienza la serie pateando el primer penal o si lo hace frente a su hinchada, según pudo averiguar el medio The Times de fuentes con acceso a la FIFA. Automáticamente, el perdedor del sorteo se beneficiaría con la segunda opción no elegida.

Las conversaciones estarían avanzadas con la International FA Board (IFAB). Ese organismo tendría tiempo para tomar una decisión al respecto de esa idea de la entidad que preside Gianni Infantino antes del primer partido de la ronda eliminatoria, este domingo por la noche.

Para la FIFA, la modificación haría las tandas de penales “más justas”. Según un estudio académico de 2023, que utilizó el organismo para considerar esta propuesta, sugirió que el equipo que patea primero los penales tiene un 22% más de probabilidades de ganar.

El antecedente directo que impulsó este reclamo ocurrió recientemente en la final de la UEFA Champions League, donde el Paris Saint-Germain (PSG) ganó de forma consecutiva ambos sorteos ante Arsenal, lo que generó una fuerte disconformidad por la doble ventaja concedida antes de los remates.