El CGE brindará una capacitación para actuar ante reacciones alérgicas graves en las escuelas

El Consejo General de Educación (CGE) junto con el Ministerio de Salud de la provincia llevará adelante una jornada destinada a docentes, equipos directivos y representantes legales de instituciones educativas de toda la provincia, en el marco de la Ley Provincial Nº 11.242 «Matías Colaprete», que establece protocolos de prevención y actuación ante anafilaxia.

La propuesta, impulsada por una iniciativa de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), es organizada de manera conjunta con el Ministerio de Salud y coordinada por la Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE. La actividad busca promover el conocimiento y la implementación de la normativa, que crea el Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia.

La capacitación se realizará el próximo 30 de junio de 2026, de 9 a 11, en el Salón del CGE. La actividad estará a cargo de profesionales médicos del Ministerio de Salud de Entre Ríos, quienes brindarán herramientas para la prevención, la identificación temprana y la respuesta adecuada ante reacciones alérgicas graves que puedan afectar a integrantes de la comunidad educativa.

La anafilaxia es una reacción alérgica grave, generalizada y de aparición rápida. Puede producirse en minutos u horas y constituye una emergencia médica, ya que puede comprometer las vías respiratorias y provocar una disminución peligrosa de la presión arterial.

La Ley Provincial Nº 11.242 dispone la aplicación obligatoria de protocolos de actuación ante anafilaxia en establecimientos educativos de todos los niveles, así como la capacitación periódica del personal para reconocer síntomas y actuar de manera inmediata ante estas emergencias.

La normativa lleva el nombre de Matías Colaprete en homenaje al joven paranaense cuyo fallecimiento a raíz de una reacción alérgica grave impulsó una iniciativa ciudadana para fortalecer la prevención y la respuesta ante este tipo de situaciones.

Desde el CGE se invita a participar de esta instancia de formación, orientada a fortalecer las capacidades institucionales y a promover entornos educativos más seguros para estudiantes y trabajadores.