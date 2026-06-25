La Justicia de Entre Ríos implementa un nuevo sistema para sucesiones sin testamento

Desde el 1º de agosto los procesos sucesorios en juzgados de la provincia podrán realizarse digitalmente de manera automatizada y se sumará agilidad a los trámites.

A partir del 1° de agosto se comenzará a implementar la gestión digital de los procesos sucesorios sin testamento, una innovación transformadora en el ámbito judicial de Entre Ríos. Su objetivo central es optimizar la administración de datos, agilizar los tiempos de respuesta del Poder Judicial y fortalecer la seguridad jurídica.

Este desarrollo, realizado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, es pionero en el país y marca un hito tecnológico y se proyecta como modelo de referencia para la estandarización de futuros procesos.

La automatización de los procesos sucesorios sin testamento —en la etapa de gestión de declaratoria de herederos— regirá en todos los juzgados civiles y comerciales con competencia sucesoria de la provincia. Así lo dispuso el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), a través del acuerdo 16/26.

El objetivo central del proyecto es aprovechar la tecnología para brindar mayor celeridad y previsibilidad. En la actualidad el tiempo promedio entre la primera presentación de una sucesión sin testamento y la declaratoria de herederos ronda actualmente un año y seis meses, aunque varía según el juzgado y el caso. Lo que se busca con el nuevo sistema es que, si el trámite se inicia en forma completa y se cumplen regularmente las disposiciones de la autoapertura, pueda obtenerse una declaratoria en un plazo estimado de 45 a 60 días.

A partir del primer día de agosto, todos los procesos sucesorios sin testamentar deberán iniciarse mediante el formulario disponible en la mesa virtual, que reemplaza la tradicional presentación o demanda sucesoria.

Asimismo, se elimina la utilización de la “foja 0”: las MUI o Superintendencias recibirán el formulario a través de SIRIRI, realizarán el sorteo y lo asignarán al juzgado correspondiente. La tasa de justicia será generada automáticamente por el sistema al completar el formulario.

Luego de más de seis meses de implementación, testeo y ajustes, el sistema demostró su eficacia en los juzgados civiles participantes, razón por la cual se resolvió su implementación definitiva en toda la jurisdicción.

Información y capacitación

Toda la información sobre el uso del sistema se encuentra disponible en las capacitaciones dictadas por el Instituto Alberdi. La primera cohorte, destinada a empleadas/os judiciales y profesionales de la abogacía, ya está en curso con gran adhesión: 304 empleados/as judiciales y 525 profesionales inscriptos. Esta formación busca garantizar una adecuada introducción al nuevo modelo que comenzará a regir en agosto. Además, se habilitará la inscripción a una segunda cohorte a partir del 29 de junio.