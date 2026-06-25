Detuvieron a una mujer por realizar grafitis en los baños de la plaza Mujeres Entrerrianas

La Policía intervino tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una mujer que estaba vandalizando el espacio público. Secuestraron seis aerosoles.

En la madrugada de este jueves, la policía detuvo a una mujer en inmediaciones de calles Coronel Uzin y José María Cocuzza, de la ciudad de Paraná. El procedimiento se originó a partir de un llamado al 911, ante la presencia de una persona que se encontraba realizando grafitis en el sector de baños de la plaza Mujeres Entrerrianas.

Al arribar al lugar, los funcionarios policiales identificaron a una mujer mayor de edad, quien tenía en su poder seis envases de aerosol de diferentes colores.

La Fiscalía en turno dispuso la identificación de esta persona, la cual quedó supeditada a la causa por el supuesto delito de daño. Asimismo, los aerosoles fueron secuestrados.

Otro procedimiento durante la madrugada

En otro operativo de prevención, personal policial intervino en inmediaciones de calles Sudamérica y Candiotti, donde identificó a un hombre que trasladaba un canasto con distintos elementos en su interior.

Entre los objetos llevaba un par de botas de lluvia, un rollo de alambre, una soga y paquetes de bolsas. Ante esta situación, fue demorado y se dio intervención a la Fiscalía en turno.

El fiscal dispuso la correcta identificación del hombre, quien quedó ligado a una causa por el supuesto delito de receptación sospechosa.