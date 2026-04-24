Pagarán nuevo adicional a empleados judiciales en Entre Ríos

El Superior Tribunal de Justicia, reunido en Acuerdo, resolvió determinar la bonificación por título universitario y terciario a las y los agentes comprendidos en el régimen escalafonario vigente para empleadas y empleados, o equiparados salarialmente a dicho régimen, quedando excluídos magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias y para quienes el título haya sido un requisito para el acceso al cargo.

La medida fue adoptada en el marco de las políticas orientadas a reconocer a las y los trabajadores que desde su profesión aportan un plus con su formación universitaria y terciaria sin que sea un requisito para su desempeño, enriqueciendo la prestación del servicio de justicia.

La disposición del STJ, establece que no se procederá al pago de la bonificación cuando el título haya constituido un requisito para el acceso al cargo o para el ejercicio de la función, ni cuando el mismo no guarde relación con las tareas efectivamente desempeñadas.

Asimismo precisa que el reconocimiento del adicional exige la concurrencia conjunta de la pertenencia al régimen escalafonario vigente o situación equiparada; la inexistencia de exigencia del título como condición de acceso al cargo y la vinculación funcional entre el título acreditado y las tareas desempeñadas.

La Dirección de Gestión Humana del STJ será la encargada de la elaboración del proyecto reglamentario integral, que contemple los criterios fijados, incluyendo la determinación de la base de cálculo, a fin de su inmediata implementación.