Reforma previsional en Entre Ríos: el Senado define el cronograma de audiencias con gremios, judiciales y profesionales

Las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales mantendrán intensas jornadas de debate el próximo martes y miércoles para evaluar el proyecto oficialista de sustentabilidad jubilatoria. Expondrán referentes de UPCN, municipales, jubilados y la Asociación de la Magistratura.
El tratamiento de la reforma previsional en Entre Ríos ingresa en una etapa de definiciones en el ámbito legislativo. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, junto con la de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores provincial, programaron una doble jornada de reuniones de trabajo para los próximos días con el objetivo de continuar el análisis del Expediente N° 15.711, el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo bajo el nombre de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.
Los legisladores buscarán avanzar en la ronda de consultas escuchando las posturas y los aportes de diversos sectores gremiales, previsionales y profesionales vinculados de forma directa a las modificaciones que pretende aplicar el Estado santafesino.
El cronograma de las exposiciones
Las actividades en el Senado entrerriano se concentrarán a comienzos de la próxima semana de acuerdo al siguiente esquema de convocatorias:
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Martes 16 de junio (Turno Mañana – 10:00 hs): El debate se abrirá en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno. En esta primera instancia, los senadores recibirán a Alejandra Levrand, secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Ciudad de Paraná (APS), y a José Ángel Allende, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional Entre Ríos.
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Martes 16 de junio (Turno Tarde – 15:00 hs): En la segunda franja del día, será el turno de los representantes de los trabajadores municipales y de los pasivos. Expondrán Mario Rafael Barberan (secretario general de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales – FESTRAM), Jesús Núñez (secretario general del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales – SUOYEM) y María Angélica Hermosi (secretaria general de la Federación de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Entre Ríos).
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Miércoles 17 de junio (09:00 hs): Al día siguiente, ambas comisiones retomarán el trabajo conjunto para escuchar las perspectivas del ámbito judicial y de los colegios profesionales. Para esta cita están convocados Alejandro Cánepa (presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia), Santiago Esquivel (presidente del Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos) y Julio César Fochesatto (presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia).