Control ciudadano: la Agencia Nacional de Seguridad Vial habilita un WhatsApp para denunciar infractores

El nuevo Sistema de Reporte Vial Ciudadano permitirá enviar fotos y videos de maniobras peligrosas. La evidencia digital será evaluada por el organismo y podrá derivar en la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha una estrategia de fiscalización colaborativa a nivel federal. A través del lanzamiento del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, el organismo estatal habilitó una línea de WhatsApp (11-2787-0000) diseñada para que peatones y acompañantes puedan registrar y denunciar de forma directa conductas temerarias y hechos de violencia al volante.

La iniciativa busca integrar las herramientas tecnológicas de uso cotidiano con la participación vecinal para ampliar el alcance de la fiscalización, logrando detectar infracciones graves que habitualmente suceden fuera del radio de los operativos de control tradicionales en calles y rutas.

Entre las faltas consideradas prioritarias para este canal de reporte se encuentran el consumo de alcohol al volante, los excesos de velocidad, la organización de picadas ilegales, los sobrepasos indebidos (como cruzar en doble línea amarilla), patentes adulteradas, menores en la conducción y el uso del teléfono celular.

Requisitos para registrar una denuncia

Para garantizar la validez legal de los datos y permitir que los equipos técnicos de la ANSV inicien la evaluación del caso, los reportes enviados a la línea de WhatsApp deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Evidencia visual: Enviar fotografías o videos claros del incidente.

Identificación: La chapa patente del vehículo infractor debe ser perfectamente legible en el material enviado.

Datos del hecho: Precisar la ubicación geográfica exacta, la fecha y la hora aproximada del suceso.

Declaración: Completar un breve formulario que se despliega de manera automática al iniciar el contacto.

Nota de seguridad vial: El material audiovisual bajo ningún concepto debe ser registrado por la persona que se encuentra conduciendo el vehículo, sino que debe ser capturado exclusivamente por terceros (acompañantes o transeúntes).

Desde la ANSV aclararon que la recepción del mensaje no se traducirá de manera automática en una multa o penalización. Cada archivo será sometido a un peritaje técnico y legal para constatar los hechos conforme a la normativa vigente, sirviendo además como una base de datos clave para trazar mapas de riesgo y reforzar las futuras políticas de prevención vial en todo el país.