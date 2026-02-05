Ultiman detalles de la Fiesta Nacional del Mate

El escenario principal ya se encuentra listo, destacándose por sus dimensiones y tecnología.

La estructura cuenta con 45 metros de largo y 14 metros de altura, elevándose 2 metros desde el suelo hasta las tablas donde actuarán los artistas. El despliegue visual promete ser impactante, con la instalación de más de 300 metros cuadrados de pantallas LED y un sistema de iluminación compuesto por más de 180 móviles de luces.

Para la comodidad de los artistas, se han dispuesto 16 camarines en la zona de backstage.

Diferencias entre el viernes y el sábado

Uno de los puntos clave que se destacaron durante la recorrida es la disposición del sector preferencial, que variará según el día:

Viernes: Se están colocando sillas en el sector preferencial. Esta decisión busca brindar mayor comodidad, teniendo en cuenta el perfil de los artistas y el público que asistirá a la primera jornada.

Sábado: En el mismo sector no habrá sillas, habilitándose como “campo de pie” para permitir mayor capacidad y movimiento, acorde a la propuesta musical de esa noche.

Operativo de tránsito y accesibilidad

La organización también brindó detalles cruciales sobre la circulación en la zona de la Costanera. Se realizarán operativos de tránsito con cortes programados en las siguientes intersecciones:

Laurencena y Liniers

Laurencena y Güemes

Laurencena y San Nicolás

Moreno y Corrientes

Moreno y Salta

Acceso para personas con discapacidad: Se informó que la calle Gregoria Matorras de San Martín será el ingreso exclusivo para personas con discapacidad o movilidad reducida. Para acceder con vehículo hasta el punto permitido, será requisito indispensable presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o anunciarse ante el personal de control.