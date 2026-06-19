Un camionero brasileño resultó gravemente herido tras un choque frontal en Ruta 6

El siniestro vial fue la altura del kilómetro 163. El tránsito tuvo que ser totalmente obstruido luego del impacto.

Un choque entre camiones en Ruta 6 dejó como saldo tres personas lesionadas, una de ellas con heridas de gravedad, este jueves por la tarde en el kilómetro 163, a unos mil metros al norte del acceso a Maciá, departamento Tala. El siniestro vial obligó a interrumpir por completo la circulación en la zona.

Según se informó, el impacto fue frontal y ocurrió cerca de las 17 entre un camión Volvo con semirremolque de origen brasileñoo, que circulaba de norte a sur con dos ocupantes, y un Scania 112 con acoplado, que iba en sentido contrario y era conducido por un joven de 29 años, oriundo de Villaguay.

Tras el impacto, el camión extranjero terminó sobre la banquina oeste, mientras que el otro rodado quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, lo que provocó la obstrucción total del tránsito.

Como consecuencia del siniestro, el conductor brasileño, de 42 años, sufrió lesiones graves y fue trasladado al Hospital de Villaguay. En tanto, su acompañante, una mujer de 40, fue derivada con lesiones leves al Hospital Falucho de Maciá, al igual que el chofer argentino.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Maciá, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales Maciá, efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial Tala, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios de Maciá y de Rosario del Tala, además de Policía Científica, un mecánico, el médico policial y servicios de emergencia del hospital local.