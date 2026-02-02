Asalto y robo de un auto en Sauce Montrull

El hecho tuvo lugar el fin de semana. Maniataron a su dueño, lo amenazaron y se llevaron el vehículo

Un hombre de 58 años fue víctima de un violento asalto la noche de este sábado en una planta de gas envasado, ubicada sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 17,7, en jurisdicción de Sauce Montrull, departamento Paraná.

Según informó el subjefe Departamental de Policía de Paraná, Juan Pablo Claucich, el hecho ocurrió cuando el damnificado, propietario del lugar, descendió de su vehículo para cerrar el portón de ingreso con un candado.

En ese momento, tres hombres encapuchados y armados, lo sorprendieron y lo obligaron a ingresar nuevamente al predio junto con su automóvil. Bajo amenazas, los atacantes le exigieron dinero y luego lo dejaron atado dentro de la planta.

Tras un tiempo, la víctima logró safarse de las ataduras y, al advertir que los delincuentes se habían retirado, dio aviso inmediato al 911, cuando ya era cerca de la medianoche.

Se llevaron el auto y lo abandonaron en la ruta

Según se informó, los asaltantes, que serían de joven edad, escaparon en el vehículo del damnificado, un Hyundai Genesis blanco, que luego fue abandonado a unos 400 metros del lugar, sobre la ruta, en dirección hacia la ciudad de Paraná.

Al lugar acudieron efectivos policiales de Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes y un operativo para dar con los autores del hecho.