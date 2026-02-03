Nación y Provincia acordaron poner en valor el Palacio San José

El gobernador Rogelio Frigerio y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, firmaron un convenio de colaboración recíproca entre la Provincia y la Nación para la puesta en valor del Palacio San José. En ese marco, Frigerio destacó al Palacio como «el kilómetro cero de la organización nacional».

El acuerdo se rubricó en el Palacio durante el acto conmemorativo por el 174° aniversario de la Batalla de Caseros, ceremonia de la que participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; y el director del Museo Palacio San José, Carlos Iriarte, entre otras autoridades.

El gobernador Frigerio resaltó el valor cultural y simbólico del espectáculo realizado en el Palacio y agradeció especialmente a Santiago Miguel Rinaldi, Roberto Romani, a los artistas y a los actores que formaron parte de la puesta. «Fue una hermosa forma de traer el pasado al presente, de caminar nuestra historia y revivir escenas decisivas que marcaron el destino del país», expresó, al tiempo que valoró la participación de las familias entrerrianas y de autoridades de los distintos niveles del Estado.

Asimismo, remarcó la trascendencia histórica del departamento Uruguay y del Palacio San José como «el kilómetro cero de la organización nacional». Allí, recordó, Justo José de Urquiza pensó y llevó adelante las ideas que permitieron consolidar una Argentina republicana, democrática y federal. «Esta es la tierra donde se defendió la ley, el orden y la libertad; donde se fundó el primer colegio público, gratuito y laico del país; y desde donde se gestaron decisiones clave como el Pronunciamiento de 1851 y el camino hacia la Batalla de Caseros», afirmó.

En ese sentido, sostuvo que Urquiza «no es pasado, sino un faro que sigue guiando a la Argentina», y subrayó que su figura debe ocupar un lugar central entre los grandes próceres nacionales. «Alberdi aportó las ideas y Urquiza tuvo la conducción, la decisión y la acción para convertirlas en realidad. Reconocer su aporte es una deuda que tenemos todos los argentinos, y los entrerrianos tenemos un compromiso especial en defender y difundir ese legado», señaló.

Frigerio también anunció que una de las primeras decisiones de su gestión fue jerarquizar el 3 de febrero como la fecha más relevante del calendario provincial y destacó la firma del convenio para recuperar y poner en valor el Palacio San José como nunca antes se hizo. «Esta historia de abandono va a cambiar. Estamos trabajando con equipos técnicos, contamos con financiamiento y vamos a construir una administración sustentable que garantice su conservación para las futuras generaciones», afirmó.

Finalmente, el gobernador destacó las obras de infraestructura que acompañan este proceso, como la reconstrucción total del acceso al Palacio en el marco de la recuperación de la Ruta Provincial N° 39 y la nueva iluminación artística, que permitirá que el edificio «vuelva a encenderse como en sus orígenes». «Queremos que este Palacio sea un punto de unión de todos los argentinos, un símbolo de nuestros valores y de una Argentina basada en la organización, la institucionalidad y el federalismo. Desde Entre Ríos elegimos cuidarlos», concluyó.

La ceremonia

En la oportunidad, Roberto Romani guio a las autoridades en un recorrido por el museo, con un relato histórico de los hechos, mientras se desarrollaba una representación teatralizada con cuatro paradas, incluida una referencia a la visita de Domingo Faustino Sarmiento a Justo José de Urquiza en 1870.

En el Patio de las Juras se llevó a cabo un espectáculo conducido por Santiago Miguel Rinaldi, con la presentación del conjunto Itaý y bailarines con DJ. También se presentaron la banda Ensamble Litoral y el show de impacto de la banda Suma Paciencia, de Concepción del Uruguay.

Durante el acto, el Bandín Histórico «Los Dragones de la Muerte» de la Banda de la Policía de Entre Ríos interpretó el Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos.

Obras

Se desarrollarán obras de restauración integral con financiamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). Asimismo, la iluminación y el equipamiento eléctrico estarán a cargo de la Empresa de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa).

Además, se mejoraron las condiciones de los casi 2,5 kilómetros de acceso al Palacio, obra incluida en el Grupo 1 del Plan de Mantenimiento Vial.

En la oportunidad, también se inauguraron dos áreas puestas en valor, la Sala Miguel Gerónimo Galarza, en conjunto con la Municipalidad de General Galarza, y la Sala de la Organización Nacional, junto a la Municipalidad de Caseros.