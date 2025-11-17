Avanzan las obras de repavimentación en la zona oeste de Paraná

Los trabajos que realiza la Municipalidad buscan mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad en la circulación. Este lunes 17 comenzarán tareas de cateo para la posterior excavación en calle Pirán. Al igual que el resto de las intervenciones viales de la ciudad, se ejecutan en el marco del Plan Calle a Calle, con fondos 100% paranaenses.

La obra forma parte del plan integral para recuperar la trama vial en distintos sectores de Paraná.