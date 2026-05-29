El Complejo Deportivo Raúl Alfonsín fortalece su gimnasio con nuevo equipamiento

El viceintendente David Cáceres recorrió el complejo deportivo que ofrece una variedad de actividades deportivas, fortalecidas por la incorporación de equipamiento a través del Honorable Concejo Deliberante.
“Es un pequeño aporte al trabajo que se realiza en este importante predio, donde participan cientos de chicos y chicas que forman parte de las escuelitas deportivas, las colonias de verano y la gran variedad de propuestas para el resto de la comunidad”, señaló David Cáceres.
“Nuestro compromiso de seguir gestionando, este espacio es estratégico para la función que nosotros llevamos adelante en la ciudad en materia de deportes”, acotó luego.
El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, explicó: “Muchos vecinos y clubes aprovechan las instalaciones y las clases, que son gratuitas, para mejorar la calidad de los entrenamientos”, sostuvo.
Algunos de los elementos incorporados son barra hexagonal, discos olímpicos, TRX, banda elástica, cajones, pelotas medicinales, entre otros.
“Nos propusimos renovar las instalaciones del complejo y uno de los objetivos era el gimnasio con la idea de mejorar las metodologías de entrenamiento para todos los que asisten diariamente”, manifestó Dante Cejas, director del Complejo Raúl Alfonsín.
El complejo deportivo abre sus puertas diariamente de 7 a 21 hs. La sala de musculación funciona de lunes a viernes de 7 a 11 y de 13 a 21 hs. Asimismo, hay propuestas de zumba, yoga, golf croquet, bochas, tejo, localizada y funcional.
ACTIVIDADES PARA MAYORES DE 18 AÑOS
Yoga: lunes, miércoles y viernes (8 a 9 hs)
Zumba: martes y jueves (8 a 9 hs y de 17.30 a 18.30 hs)
Localizada: martes y jueves (9 a 10 hs)
Entrenamiento Funcional: lunes, miércoles y viernes (9.30 a 10.30 hs)
Funcional Principiante: martes y jueves (17 a 18 hs)
Funcional Avanzado: martes y jueves (18.00 a 19.00 hs)
Golf Croquet: lunes y miércoles (16.30 a 18 hs)
Tejo-Bochas: lunes y miércoles (15 a 16.30 hs)