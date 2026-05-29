El Complejo Deportivo Raúl Alfonsín fortalece su gimnasio con nuevo equipamiento

El viceintendente David Cáceres recorrió el complejo deportivo que ofrece una variedad de actividades deportivas, fortalecidas por la incorporación de equipamiento a través del Honorable Concejo Deliberante.

“Es un pequeño aporte al trabajo que se realiza en este importante predio, donde participan cientos de chicos y chicas que forman parte de las escuelitas deportivas, las colonias de verano y la gran variedad de propuestas para el resto de la comunidad”, señaló David Cáceres.