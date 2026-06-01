Corte total de tránsito en calle Santa Fe por tareas de mantenimiento cloacal

La Municipalidad de Paraná informó que este lunes habrá un corte total de tránsito en calle Santa Fe, entre Alameda de la Federación y Garay.

La Municipalidad de Paraná informó que este lunes 1 de junio se realizará un corte total de tránsito sobre calle Santa Fe, en el tramo comprendido entre Alameda de la Federación y Garay, debido a trabajos de mantenimiento en la red cloacal.

Según se indicó, las tareas comenzarán a partir de las 8 y requerirán la interrupción total de la circulación vehicular en el sector afectado.

Desde el Municipio señalaron que los trabajos forman parte de las tareas de mantenimiento de la infraestructura sanitaria de la ciudad y recomendaron a conductores y vecinos tomar vías alternativas para evitar inconvenientes durante la jornada.

Las autoridades solicitaron a quienes transiten por la zona respetar la señalización instalada y circular con precaución en las inmediaciones del operativo.

Asimismo, se recordó que la restricción vehicular permanecerá vigente mientras se desarrollen las tareas previstas sobre la red cloacal.