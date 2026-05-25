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Belgrano venció a River 3 a 2 en la final del Torneo Apertura

Belgrano venció a River 3 a 2 en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido se juega en el estadio Mario Alberto Kempes.

Belgrano venció a River 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El conjunto millonario buscaba sumar una nueva estrella a nivel local en un escenario de alta expectativa. La definición se disputó con 25 mil hinchas de cada parcialidad en Córdoba. Yael Falcón Pérez fue el árbitro principal del encuentro.

 

 

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