Picadas de motos: secuestraron rodados robados y demoraron a cuatro jóvenes

El procedimiento se realizó durante una concentración en la zona del autódromo de Concepción del Uruguay. Dos motos con pedido de secuestro fueron recuperadas y cuatro jóvenes quedaron involucrados en la causa.

Este domingo por la tarde en las inmediaciones del Autódromo de Concepción del Uruguay se desarrollaba la concentración de motovehículos conocida como «Domingrau» y terminó con cuatro jóvenes demorados, el secuestro de dos rodados sustraídos y la retención de otras dos motocicletas por infracciones a la Ley de Tránsito.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.15 sobre una calle exterior al predio, cuando efectivos de Comisaría Segunda y de la División Policía Científica detectaron a dos motocicletas ocupadas por cuatro jóvenes que realizaban maniobras peligrosas.

Al advertir la presencia policial, los conductores intentaron escapar sin acatar las órdenes de detención, lo que motivó la puesta en marcha de un operativo cerrojo que permitió interceptarlos a pocos metros.

Dos motocicletas con pedido de secuestro

Tras las verificaciones realizadas por los efectivos y las pericias desarrolladas por Policía Científica, se confirmó que ambos rodados presentaban irregularidades y habían sido denunciados como robados.

Una de las motocicletas era una Yamaha Krypton color bordó, conducida por un joven de 18 años y acompañada por un adolescente de 16. Los registros policiales determinaron que tenía pedido de secuestro vigente luego de haber sido sustraída el día anterior en Villa Elisa.

Por otra parte, una Honda Wave negra era guiada por un joven de 19 años junto a un menor de 17. El vehículo circulaba sin patente, sin plásticos y con los números identificatorios limados. Sin embargo, las tareas periciales permitieron establecer que había sido robada en Concepción del Uruguay el pasado 25 de mayo.

La fiscal auxiliar en turno, Denise Caraballo, dispuso el secuestro formal de ambas motocicletas y de un teléfono celular hallado entre las pertenencias del menor de 16 años.

Asimismo, ordenó que los dos mayores de edad fueran trasladados a dependencias policiales para su correcta identificación, quedando formalmente supeditados a la causa judicial que se instruye.

En tanto, los dos adolescentes involucrados fueron entregados a sus progenitores conforme a las disposiciones vigentes. Fuentes policiales señalaron que los cuatro jóvenes poseen antecedentes policiales.

El operativo contó con la supervisión del jefe de la Departamental Uruguay y, además de los secuestros vinculados a la investigación, permitió retener otras dos motocicletas por distintas infracciones a la normativa de tránsito.