Locales

Se presentaron siete empresas para la concesión del estacionamiento medido en Paraná

El acto se llevó a cabo este viernes en la Casa de la Costa. Estuvieron presentes los cuidacoches. Se conoció el listado de empresas.

La Municipalidad de Paraná realizó este viernes el acto de apertura de ofertas para la provisión, operación, gestión, administración y mantenimiento del Sistema de Estacionamiento Medido (S.E.M.) de la ciudad de Paraná.

Se presentaron siete empresas con la intención de prestar el servicio en la capital provincial. El acto se dio ante la presencia de los cuidacoches registrados en Paraná.

Cabe recordar que el sistema fue aprobado en el Concejo Deliberante mediante una ordenanza sancionada en diciembre del año pasado, y que con este nuevo paso quedaría en condiciones de implementarse.

Una vez que se adjudique a la empresa que se hará cargo del nuevo sistema existe un plazo de 100 días hábiles para que el estacionamiento medido comience a regir, por lo que desde la Municipalidad estiman que antes de fin de año estaría operativo.

De acuerdo a la ordenanza, este servicio funcionará en las zonas identificadas, y operaría de lunes a sábados con un máximo de 12 horas, excluyendo los domingos, feriados y días no laborables.

Listado de empresas

-Biatric S.A. (Córdoba)
-Tránsito Rosario S.A. (Rosario)
-Verde Vida S.A. (BsAs)
-Boldt Tech S.A. (CABA)
-Electromecánica Tacuar S.R.L. (Santa Fe)
-UT SAEM S.A. IT NET S.A. (CABA)
-Ángel Boscarino Construcciones S.A. (Santa Fe)

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