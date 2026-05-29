Entrerriano murió mientras tenía sexo

La Policía de Chajarí intervino tras el fallecimiento de hombre en su domicilio de Barrio Curiyú. Fue el 21 de mayo, en horas de la noche, cuando una mujer declaró que el hombre se habría descompensado mientras mantenían relaciones sexuales.

En el lugar, otro hombre, su amigo, sostuvo que la víctima se alojaba en la vivienda desde hacía un mes, desde que se había separado de su esposa.

En el interior de uno de los dormitorios los efectivos constataron que la persona estaba sin signos vitales. Se encontraba boca arriba, tendido en la cama. Fue examinado, primeramente, por personal del hospital Santa Rosa y luego por el médico policial, quien confirmó el fallecimiento por muerte súbita.

Tomó intervención la Fiscalía y se dispuso la entrega del cuerpo a sus allegados. Según informó Chajarí Al Dïa, se pudo saber que, ante la falta de respuesta por parte de los familiares para la entrega del cuerpo, se hizo cargo el amigo con el que convivía.

En tanto, la mujer -de la que estaba separado- se presentó días después en la Comisaría y recibió la información sobre las actuaciones llevadas adelante y las circunstancias de la muerte. Por otra parte, hasta el momento no se radicó denuncia alguna vinculada a este hecho.