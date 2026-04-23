Buscan a una joven que está desaparecida desde el lunes en Hasenkamp

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes pidió colaboración para dar con una joven de 24 años que fue vista por última vez el lunes por la noche.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes solicita colaboración para dar con el paradero de María de los Milagros Bustos, de 24 años, quien se ausentó de su vivienda el lunes alrededor de las 21. El hecho ocurrió en Hasenkamp, desde donde se retiró de su domicilio ubicado sobre calle Agustín Faes.

Según se informó oficialmente, la joven es de tez blanca, contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros de altura, tiene cabello oscuro largo y posee tatuajes con inscripciones en sus antebrazos. Al momento de ser vista por última vez, vestía una campera negra y roja, calza negra y zapatillas deportivas del mismo color.

Desde el organismo judicial indicaron que se inició un operativo de búsqueda para dar con su paradero y remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que permita ubicarla.

Canales para aportar información

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda brindar información relevante se comunique de inmediato con los canales habilitados. Se puede llamar al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial al 0800-444-6372 o a la comisaría de Hasenkamp al teléfono 0343-4602087.