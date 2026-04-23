La Municipalidad lanzó la licitación para un nuevo Sistema de Estacionamiento Medido

La Municipalidad de Paraná puso en marcha el llamado a licitación pública para la implementación de un nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), con el objetivo de ordenar y modernizar la gestión del espacio público, mejorar la movilidad urbana y optimizar la circulación en las zonas de mayor concentración vehicular.

La convocatoria contempla la concesión integral del servicio, que incluye la provisión, operación, administración, control y mantenimiento del sistema, incorporando tecnología de última generación para su funcionamiento y la señalización tanto vertical como horizontal en las zonas previstas.

El nuevo SEM se implementará de manera progresiva, comenzando por las áreas de mayor demanda, e incorporará criterios de accesibilidad y ordenamiento, incluyendo espacios reservados para personas con discapacidad, sectores de carga y descarga y áreas específicas para distintos tipos de vehículos.

El nuevo esquema se proyecta como una herramienta clave para ordenar el tránsito en la ciudad, promoviendo una mayor rotación vehicular y facilitando el acceso a áreas centrales. En este sentido, el sistema se basará en plataformas digitales que permitirán a los usuarios gestionar el estacionamiento de manera ágil, mediante aplicaciones móviles y una red de puntos de venta distribuidos estratégicamente en el territorio.

Entre sus principales características, el servicio incorporará sistemas digitales de pago y autogestión, control y fiscalización electrónica en tiempo real, señalización horizontal y vertical en las zonas alcanzadas, un Centro de Monitoreo de Movilidad para la gestión de datos y toma de decisiones, y canales de atención al usuario para la resolución de incidencias.

En relación a los costos del servicio, el sistema establece un esquema de tarifa por tiempo de uso, cuyo valor de referencia se vincula a un porcentaje del precio del combustible, lo que permite una actualización acorde a las variables económicas. Asimismo, la concesión se financiará mediante un canon que el adjudicatario abonará al Municipio como porcentaje de la recaudación, asegurando que los ingresos generados por el uso del espacio público retornen a la ciudad en forma de mejoras en movilidad e infraestructura.

Además, el pliego prevé la posibilidad de integrar parte del personal que actualmente se desempeña en el Sistema de Estacionamiento Tarifado de la ciudad, priorizando su integración en funciones operativas y de atención, a cargo de la empresa concesionaria, con instancias de capacitación y formalización laboral. Esta medida busca ordenar la actividad, brindar mayor previsibilidad y garantizar condiciones de trabajo adecuadas en el marco del nuevo esquema regulado.

El Sistema de Estacionamiento Medido se organizará en distintas zonas operativas dentro de la ciudad, definidas por la Municipalidad en función de la demanda y la dinámica de circulación. A los fines de la licitación, se establecen tres áreas principales distribuidas de la siguiente manera: una Zona I correspondiente al microcentro con aproximadamente 637 dársenas; una Zona II que abarca sectores ampliados del área central y corredores comerciales con alrededor de 3.632 dársenas; y una Zona III que incluye áreas complementarias y de transición hacia zonas residenciales con unas 572 dársenas.

Las delimitaciones específicas estarán dadas por polígonos urbanos que comprenden calles troncales, avenidas principales y sectores de alta actividad comercial, administrativa e institucional. La Municipalidad definirá el detalle preciso de calles y tramos alcanzados, junto con la correspondiente señalización, pudiendo además, realizar ajustes en función de la evolución del sistema y las necesidades de movilidad urbana.

Desde el Municipio destacaron que el sistema estará regido por principios de movilidad urbana sustentable, innovación tecnológica, eficiencia operativa y transparencia, garantizando el acceso a la información para el control público.

La concesión tendrá una duración de seis años, con posibilidad de prórroga, y el proceso licitatorio permitirá seleccionar la propuesta más conveniente en términos técnicos, operativos y económicos para la ciudad.

Con esta iniciativa, la Municipalidad avanza en la consolidación de políticas públicas orientadas a mejorar el orden del espacio urbano, incorporando herramientas modernas que respondan a las nuevas demandas de movilidad y uso del espacio público en Paraná.