Búsqueda de Chiara: “Comenzamos desde la casa hasta el río Paraná”

El Jefe de la Policía, Claudio González, adelantó cómo continuará este viernes el gran operativo para rastrillar todo el recorrido del arroyo. La niña fue arrastrada por la corriente ayer a las 6 luego de un fuerte temporal.

La conmoción sigue latente en la comunidad y los esfuerzos de los equipos de emergencia no se detienen. Durante la jornada de este viernes, continúan de manera incesante las tareas de rastrillaje para dar con el paradero de Chiara, la niña de 10 años que desapareció el pasado jueves tras ser arrastrada por la furia del temporal en la zona del arroyo Colorado de la ciudad e Paraná.

Desde el operativo, que involucra a un importante despliegue de diversas fuerzas de seguridad, buzos tácticos y bomberos, ratificaron que no bajarán los brazos hasta tener novedades. En este sentido, Claudio González, Jefe de la Policía de Entre Ríos, uno de los referentes a cargo de la coordinación de la búsqueda, brindó detalles sobre la logística que se está implementando en la zona del desastre.

“Se va a seguir trabajando, se va a hacer un recorrido sobre la extensión del recorrido, desde el punto cero hasta el Río Paraná”, resaltó González.

El contexto de una tragedia que enluta a la región

El amplio operativo de rastrillaje se da en un marco de profundo dolor, luego de que en las últimas horas se confirmara el lamentable hallazgo del cuerpo de Patricia Mena, quien también fue víctima de la misma correntada. La crecida repentina y violenta del arroyo Colorado, producto de las precipitaciones extremas que azotaron la región el jueves, sorprendió a ambas mujeres y desencadenó la tragedia.

A pesar de que las condiciones del terreno, la presencia de barro y los restos arrastrados por la tormenta dificultan las tareas de los brigadistas, el barrido es minucioso. El objetivo de las autoridades es peinar cada rincón de la cuenca, avanzando desde el lugar exacto donde Chiara fue vista por última vez (“el punto cero”) hasta la desembocadura en el río Paraná.