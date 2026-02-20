Enersa trabaja de manera ininterrumpida para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas por el temporal

El temporal en Entre Ríos dejó sin servicio a sectores urbanos y rurales y las cuadrillas de Enersa trabajan de manera ininterrumpida en los distintos puntos afectados, pese a las dificultades que presentan los caminos anegados y los sectores de difícil acceso.

Una fuerte tormenta comenzó durante la madrugada de este jueves y afectó especialmente a localidades del norte entrerriano. En algunos puntos, el fenómeno se extendió hasta el mediodía, con intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que provocaron daños en líneas y postes, dejando sin servicio a sectores urbanos y rurales.

En el departamento Federal, resultó afectada la zona urbana de la ciudad de Federal, en inmediaciones de Av. Pte. Perón, entre calles Rocamora y Uruguay. También se registraron inconvenientes en las zonas rurales de Cimarrón, San Lorenzo, Las Delicias, San Isidro, Colonia Federal, Banderas, Francisco Ramírez, Miñones, Santa Lucía y Vizcaya, una de las áreas más comprometidas. Allí se reportaron árboles caídos, voladuras de techos y caminos anegados.

En la ciudad de Federación, el servicio se vio interrumpido aproximadamente entre las 10 y las 13:10 horas, encontrándose actualmente normalizado. Además, se registraron cortes en zonas rurales de Hartwing y Ascona, y en áreas rurales de Ruta 4 y Robledo, en jurisdicción de Chajarí.

También se reportaron inconvenientes en la zona rural de Mulitas, en el departamento Feliciano, y en el área de Los Charrúas.

Más información en las redes sociales @Enersaarg. Para reclamos o situaciones de riesgo: 0800-777-0080, disponible las 24 horas.