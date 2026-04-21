Calle a Calle: continúa la intervención para mejorar la trama vial de la ciudad

Las tareas de bacheo y reconstrucción de asfalto comenzaron en una nueva semana con varios frentes de obra. El programa tiende a garantizar calzadas seguras para la transitabilidad en distintos sectores.

“Con planificación y orden iniciamos una nueva semana en distintos puntos de la ciudad. Son trabajos de recuperación de la trama vial, atendiendo el deterioro propio de la calzada o la recomposición tras arreglos sanitarios. Entendemos que es un camino que lleva tiempo, pero el trabajo planificado y ordenado hace que podamos realizarlo a mediano y largo plazo”, destacó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.