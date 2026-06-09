Reforma previsional: AGMER vuelve a acampar frente a Casa de Gobierno

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) retomará este martes 9 de junio el acampe en la Plaza Mansilla de Paraná. La medida de fuerza, que comenzará a las 9:00 con el armado de carpas en la explanada frente a la Casa de Gobierno, busca visibilizar el rechazo generalizado de la docencia entrerriana al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo.

La protesta coincide estratégicamente con la agenda legislativa de la semana, ya que representantes del gremio mayoritario asistirán a las reuniones de comisión en el Senado para defender la actual caja de jubilaciones provincial.

Presión en las calles y debate en el Senado

Desde la conducción provincial de AGMER, acompañados por delegaciones de los 17 departamentos, adelantaron que seguirán de cerca el minuto a minuto del debate. Los trabajadores de la educación consideran que el texto en discusión impactará de manera directa sobre la calidad de vida de los activos, los jubilados actuales y las futuras generaciones de aportantes.

Doble marco de protesta: La jornada provincial confluye además con la Jornada Nacional de Lucha convocada por CTERA para este mismo martes. En este sentido, desde el sindicato entrerriano ratificaron sus reclamos contra las políticas de ajuste en salud, educación y la reforma laboral a nivel nacional, exigiendo paritarias y haberes dignos.

El acampe le da continuidad a una serie de planes de lucha que el sindicato viene sosteniendo en las últimas semanas en defensa del sistema previsional entrerriano, marcando una fuerte postura antes de que el proyecto reciba dictamen para ser tratado en el recinto.