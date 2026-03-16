Provinciales

Capacitan a pymes entrerrianas para impulsar su inserción en mercados internacionales

as actividades se desarrollaron en modalidad híbrida en el Galpón N° 1 de Puerto TEC y estuvieron a cargo de Mariano Mastrangelo.

El ciclo incluyó tres encuentros: «Primeros pasos en la exportación» y «Marketing internacional», realizados el 4 de marzo, y «Herramientas de valor para la exportación», desarrollado el 11 de marzo.

Durante las jornadas se abordaron temas como el análisis interno de las empresas, la selección de mercados de destino, la inteligencia comercial, el marketing internacional, el uso de herramientas digitales para la promoción y aspectos operativos del proceso exportador.

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer las capacidades exportadoras del sector productivo, brindando conocimientos y herramientas para facilitar la inserción de las empresas en los mercados internacionales.

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