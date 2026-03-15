Shell aumentó los precios dos veces en 24 horas

Fue la cuarta vez en ocho días. La nueva suba se aplicó desde el mediodía de este sábado.

La disparada del precio del crudo en los mercados internacionales impacta sin atenuantes en la economía global y, particularmente, en Argentina, donde los movimientos del petróleo suelen generar efectos sobre el precio de los combustibles y la evolución de la inflación.

Así se pudo observar desde la semana pasada, cuando las principales compañías que abastecen el mercado de combustibles en la Argentina, comenzaron aplicaron aumentos sucesivos.

De esta manera, el precio de los combustibles de Shell en la capital entrerriana, registraron su cuarto incremento en apenas ocho días y el segundo, que se aplicó en apenas 24 horas.

Los nuevos valores

Los surtidores de la estación de servicios Shell, ubicada en cinco esquinas, mostró que el litro de nafta super aumentó más de 1.5% y se comercializa a $1.916 pesos (antes, se vendía a $1.890), pudo corroborar Elonce. De esta manera, la nafta super de Shell acumula una suba de 10% en apenas ocho días.

Por su parte, la nafta Premium de la petrolera Shell (V-Power), no modificó su precio este sábado luego de aplicar ayer (viernes) un incremento que llevó su valor a 2.099 pesos (antes $2.047), lo que significa, una suba cercana al 2,5 por ciento, supo Elonce.

Por el lado del gasoil, en la estación de servicios de las Cinco Esquinas en Paraná, el litro de Evolux Diesel aumentó más de 1,5%, hasta los 2.064 pesos (ayer, se comercializaba a $2.033); lo que significa una suba de casi 12 por ciento en ocho días, confirmó Elonce.

En tanto, el litro de V-Power Diesel, que había subido alrededor de 3% este viernes, para ubicarse en $2.209 no registró modificaciones y su valor sigue siendo el mismo en la pizarra.

De esta manera, algunas de las variantes de los combustibles de Shell, acumulan un aumento de casi 20 por ciento en menos de 50 días.