Choque fatal en Ruta 6: un muerto

La víctima tenía 23 años y conducía un camión que transportaba pollos. Otras cuatro personas resultaron con lesiones leves.

Un transportista de 23 años murió en horas de la mañana de este jueves como consecuencia de un violento choque entre dos camiones ocurrido sobre el kilómetro 75 de la ruta provincial 6, en la zona de Mojones Norte, departamento Villaguay.

El siniestro involucró a un camión Ford Cargo 916 perteneciente a la empresa Noelma, que trasladaba pollos y productos avícolas desde San José con destino a La Paz, y a un camión cerealero Mercedes Benz 1633 que circulaba en sentido contrario rumbo a Villaguay.

“La colisión fue casi frontal y lamentablemente, a raíz del accidente, el conductor del Ford Cargo falleció en el lugar de forma instantánea”, confirmó el jefe de la Departamental Villaguay, Cristian Reisenauer. El comisario precisó que la víctima era oriunda de Villa Elisa y, por respeto a la familia, evitó brindar su identidad.

En relación a la mecánica del siniestro, Reisenauer indicó que de manera preliminar se estima que “el camión de menor porte habría invadido el carril contrario por motivos que aún se desconocen”. No obstante, aclaró que las causas exactas continúan bajo investigación.

El conductor del camión cerealero, un hombre de 50 años, sufrió un golpe en el hombro izquierdo y se encuentra fuera de peligro. “La ruta estaba en perfecto estado en todo el trayecto y la visibilidad era buena, ya que estaba amaneciendo”, señaló el jefe policial, aunque no descartó que “el sueño pudiera haber sido uno de los factores”, algo que todavía no pudo determinarse.

Como consecuencia del impacto, la calzada quedó cubierta de maíz y mercadería avícola, lo que dio cuenta de la violencia del choque. En el siniestro también se vio involucrado un automóvil Volkswagen Gol Country que circulaba de norte a sur, en el que viajaban un matrimonio de 61 y 63 años junto a su nieta de 14, todos oriundos de Sauce de Luna.

“El auto colisionó contra el acoplado que quedó sobre la cinta asfáltica segundos después del primer impacto, ya que no llegó a frenar a tiempo. Afortunadamente, no circulaba a gran velocidad y sus ocupantes solo sufrieron lesiones leves”, explicó Reisenauer.

En el lugar trabajó personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, efectivos de la Jefatura Departamental Villaguay, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencias médicas, quienes asistieron a los heridos y realizaron las tareas de rigor.

