El Servicio Penitenciario de Entre Ríos abre concurso para cubrir 16 vacantes profesionales

La convocatoria, de carácter extraordinario y cerrado, busca incorporar especialistas en áreas de salud, leyes y ciencias sociales con el grado de Oficial Subadjutor

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) oficializó el llamado a Concurso Extraordinario Cerrado de Oposición y Antecedentes para el ingreso de personal superior al Escalafón Profesional, bajo el régimen de la Ley 5797/76. La medida, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.270, apunta a reforzar los equipos técnicos y de salud en las diversas unidades penales de la provincia.

Cargos y especialidades

En total se concursarán 16 vacantes para profesionales que deseen ingresar con el grado de Oficial Subadjutor. El detalle de los puestos requeridos es el siguiente:

Salud: 2 Médicos, 1 Médico Psiquiatra, 1 Odontólogo y 4 Licenciados en Psicología.

2 Médicos, 1 Médico Psiquiatra, 1 Odontólogo y 4 Licenciados en Psicología. Social y Educativa: 4 Licenciados en Trabajo Social y 1 Profesor en Ciencias de la Educación.

4 Licenciados en Trabajo Social y 1 Profesor en Ciencias de la Educación. Legal y Técnica: 2 Abogados y 1 Contador.

Requisitos y condiciones

Al tratarse de un concurso cerrado, la convocatoria exige que los aspirantes tengan una antigüedad mínima de un año dentro de la institución. Además, los interesados no deberán poseer antecedentes disciplinarios desfavorables, sumarios administrativos en curso, ni encontrarse en situación de adscripción en otra repartición al momento de la inscripción.

Entre la documentación obligatoria se solicita el título universitario habilitante, matrícula vigente expedida por el colegio profesional correspondiente (sin sanciones), certificado de buena conducta y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 5797/76.

Inscripción y plazos

El periodo para presentar la documentación comenzará el próximo lunes y se extenderá hasta el viernes 13 de febrero inclusive.

Los trámites pueden realizarse de manera presencial en la sede de la Dirección General del SPER (calle Santa Fe N° 352, Paraná). Para aquellos funcionarios que se desempeñen en unidades del interior de la provincia, se ha habilitado la opción de enviar la documentación digitalizada al correo personal@sper.gob.ar , con el compromiso de remitir los originales por vía administrativa dentro del plazo estipulado.