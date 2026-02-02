El certamen Premate artístico llega a su gran final en Paraná

La instancia definitiva se llevará a cabo el miércoles 4 y jueves 5 de febrero, a partir de las 20, en Sala Mayo. El espectáculo, de acceso libre y gratuito para toda la familia, definirá qué artistas de la provincia actuarán en el escenario mayor Luis «Pacha» Rodríguez durante la 35.ª Fiesta Nacional del Mate.

En la primera jornada se disputará la categoría Danza, con un cierre especial a cargo de Francisco Cuestas. Por su parte, el jueves será el turno de la categoría Música, donde se presentarán Gerardo Farías y la Sonora.