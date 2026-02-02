El río Paraná continúa en descenso

El prefecto principal Pedro Vila informó que el nivel alcanza este lunes los 2,09 metros y podría bajar a 1,75 en los próximos días.

El nivel del río Paraná continúa en descenso en la capital entrerriana y, de acuerdo a los registros oficiales, este lunes por la mañana marcó 2,09 metros. Así lo informó a Elonce el prefecto principal Pedro Vila, quien además advirtió sobre los riesgos para la navegación debido a la aparición de bancos de arena y objetos semisumergidos.

Según explicó, la tendencia a la baja se mantiene desde Corrientes hacia el sur, aunque con algunas oscilaciones mínimas.

En ese sentido, Vila indicó que el Instituto Nacional del Agua (INA) prevé que para el 10 de febrero el nivel del río podría ubicarse en torno a los 1,75 metros.

El funcionario remarcó que la bajante comienza a generar nuevos riesgos para quienes navegan en la zona. “Hay que empezar a prestar un poquito más de atención a posibles raigones, nuevos bancos de arena, cosas que empiecen a surgir”, advirtió.

Según explicó, el movimiento de sedimentos provocado por la última crecida dejó objetos ocultos que comienzan a aflorar. “En algunos lugares puede haberse localizado algún tronco nuevo, algo que alguien no ve, y ahora con este nuevo descenso hay que empezar a prestar atención a esas cositas”, afirmó.

Obstáculos semisumergidos

Vila detalló que uno de los principales indicadores de peligro es el comportamiento anormal de la corriente. “Quien va a cargo de la embarcación tiene que prestarle mayor atención a cómo viene la corriente, ver que por ahí empieza a aflorar una corriente que sale para un costado, cuando el resto del agua va para el otro lado, porque están semisumergidos”, explicó.

Asimismo, alertó que estos obstáculos son muy difíciles de detectar, especialmente durante la noche.

Falta de lluvias

El Prefecto señaló que la bajante se explica por la ausencia de precipitaciones en las cuencas altas del río. “No hay lluvias exageradas dentro de la parte continental de Brasil, que es lo que necesitamos, ni en Paraguay, así que necesitamos que llueva allá para que después derrame”, indicó.

Además, agregó que, según los informes del INA, “la cuenca de la Plata no va a estar recibiendo mucha agua por ahora”, lo que mantiene el panorama de sequía para las próximas semanas.