El CGE formalizó el reconocimiento de la Orientación Rural en los títulos de Fhaycs-Uader

El Consejo General de Educación entregó la Resolución Nº 1048/26, que reconoce formalmente la Orientación Rural en los profesorados de Educación Primaria de las escuelas rurales Juan Bautista Alberdi y Almafuerte, dependientes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

La medida permite que sus egresados acrediten esta especificidad en su formación e integren los listados prioritarios para los concursos docentes de la modalidad rural.

En el salón de la Escuela Normal Rural Juan Bautista Alberdi se realizó el acto de entrega de la Resolución Nº 1048/26, con la participación de estudiantes, trabajadores de la Universidad y miembros del Centro Alberdino. El presidente del CGE, Carlos Cuenca, formalizó la entrega de la norma ante autoridades de la Uader, entre ellas su rector, Luciano Filipuzzi, y el decano de la Fhaycs, Daniel Richar.

La resolución reconoce nuevamente la Orientación Rural en los profesorados de Educación Primaria que se dictan en las escuelas Alberdi y Almafuerte, luego de 12 años en los que esta especificidad no contó con el reconocimiento formal del organismo educativo provincial. De este modo, quienes egresen con esta formación podrán acreditar su orientación e integrar los listados prioritarios para los concursos docentes correspondientes a la modalidad rural.

Durante el encuentro, el decano de la Fhaycs, Daniel Richar, repasó las gestiones realizadas para alcanzar el reconocimiento y destacó el valor histórico de la medida. Señaló que se trata de un reconocimiento a los egresados y, fundamentalmente, de un acto de justicia con quienes durante más de un siglo pensaron y sostuvieron una formación docente vinculada al trabajo y a la educación en contextos rurales.

Richar explicó que durante más de 110 años se reconoció la orientación rural de estas instituciones y recordó que, a partir de modificaciones en la normativa nacional en 2013, el Ministerio de Educación de la Nación dejó de intervenir en el reconocimiento de las orientaciones, atribución que pasó a las instituciones educativas y a las jurisdicciones provinciales. En ese contexto, el Consejo Superior de la Uader validó los títulos, mientras que el reconocimiento por parte del CGE se concretó finalmente con la firma de la Resolución Nº 1048/26, el pasado 5 de agosto.

Por su parte, Carlos Cuenca definió la resolución como un «acto de justicia» y destacó su importancia para la educación entrerriana. En ese sentido, puso en dimensión el alcance de la modalidad rural al señalar que, de las 1.243 escuelas primarias de la provincia, 774 son rurales. Asimismo, remarcó la relevancia de fortalecer el vínculo institucional entre el CGE y la Uader y valoró especialmente el reconocimiento de una formación docente concebida para atender las particularidades de las comunidades rurales.

Al cierre del acto, el rector de la Uader, Luciano Filipuzzi, destacó la trascendencia de la decisión y cuestionó que durante 12 años no se haya reconocido una orientación vinculada históricamente con la formación docente de la Universidad. En ese marco, puso en valor el recorrido de quienes eligieron estas instituciones, se formaron en ellas y, en muchos casos, habitaron sus residencias escolares, al tiempo que resaltó el papel que la Alberdi y la Almafuerte tuvieron como instituciones pioneras para garantizar el acceso a la educación en distintos territorios de la provincia.

Finalmente, Filipuzzi subrayó la importancia de articular las políticas entre la Uader y el CGE para fortalecer la educación superior y la formación docente en Entre Ríos. «La Uader y el CGE no pueden estar divorciados», sostuvo, y destacó que la Universidad fue creada para fortalecer y jerarquizar los profesorados de la provincia. En esa línea, valoró la resolución como un paso concreto para consolidar el trabajo conjunto y garantizar el derecho a la educación y una formación docente pertinente para las escuelas rurales entrerrianas.