Hoy comienza la feria del libro Paraná Lee

Paraná Lee invita a recorrer el gran universo de libros, editoriales y experiencias culturales. El evento se desarrollará hasta el lunes 17 de agosto en la Sala Mayo de la capital entrerriana.

Desde este viernes 14 y hasta el lunes 17, la XIV Feria del Libro Paraná Lee en Sala Mayo reunirá más de 80 editoriales y librerías. Durante cuatro jornadas, habrá más de 80 actividades culturales, educativas y recreativas que convertirán a la feria en un espacio de encuentro para lectores, familias y amantes de los libros.

A lo largo de los cuatro días, el público podrá recorrer más de los stands donde estarán representadas más de 80 editoriales y librerías, con publicaciones de todos los géneros y para todas las edades: narrativa, poesía, ensayo, literatura infantil y juvenil, historia, ciencias sociales, libros ilustrados, producción regional y novedades editoriales.

Entre las propuestas que formarán parte de esta edición se destaca la participación de una editorial peruana que presentará una colección de los libros más pequeños del mundo, una curiosidad editorial que se suma a la amplia oferta de la feria.

Además del recorrido por los stands, Paraná Lee ofrecerá más de 80 actividades entre conversatorios con escritores, presentaciones de libros, talleres, las tradicionales Citas Mágicas, propuestas educativas, actividades culturales y recreativas para las infancias, música itinerante y espacios de encuentro con autores y autoras invitados.

La Carpa de las Infancias volverá a ser uno de los espacios centrales de la programación, con actividades permanentes para niños, niñas y adolescentes. En tanto, la Casa de la Costa será sede de propuestas impulsadas por el colectivo de Derechos Humanos, ampliando la diversidad de miradas y contenidos que caracterizan a la feria.

Como cada año, el predio también contará con un sector gastronómico con food trucks, pensado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una jornada completa entre libros, charlas y actividades culturales.

En esta edición, Santa Fe será la ciudad invitada de honor y participará con una programación especial que incluirá la presencia de escritores santafesinos y de Ediciones UNL, fortaleciendo el intercambio cultural entre ambas ciudades.

Durante cuatro días, Paraná Lee volverá a transformar la Sala Mayo en un gran punto de encuentro para la literatura y la cultura, invitando a recorrer los stands, descubrir nuevas lecturas, conversar con escritores y compartir una experiencia pensada para disfrutar en familia.

Grilla completa de actividades: