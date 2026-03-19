El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

Por complementaria, el Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial ofrecido a los gremios docentes. Serán $60.000

El Gobierno de Entre Ríos informó que este viernes se abonará, por complementaria, el incremento salarial ofrecido por el Ejecutivo al sector docente semanas atrás. La medida contempla el pago de una suma de carácter no remunerativa y no bonificable, con un tope de $60.000.

El pago del Gobierno de Entre Ríos

Dicho monto se compone de un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) de 36.000 pesos y de 24.000 pesos correspondientes al Complemento por Conectividad Provincial, por cargo, 15 horas cátedra de nivel secundario u 11 horas cátedra de nivel superior.

Asimismo, se informó que también se abonará este viernes lo correspondiente al sector pasivo docente, que percibirá una suma extraordinaria, de carácter no remunerativa y no bonificable, de 30.000 pesos.