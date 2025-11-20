El jurado popular declaró “no culpables” a los policías juzgados por la muerte de Gabriel Gusmán

Luego de una extensa jornada, los 12 jurados se pusieron de acuerdo para votar a favor de la absolución de los funcionarios policiales

Tras más de una semana de debate, el jurado popular declaró no culpables a los policías Rodrigo Molina y Diego Ibalo juzgados por la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida en 2018, en el barrio Capibá de Paraná.

Luego de una extensa jornada, los 12 jurados se pusieron de acuerdo para votar a favor de la absolución de los funcionarios policiales. De esta forma se desprende que consideraron que Molina e Ibalo actuaron dentro del marco de la ley cuando concurrieron el 28 de septiembre al barrio Capibá ante el intenso llamado de vecinos por tiroteos en la zona.

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo dio por cerrado el debate.

El caso

Gabriel Gusmán, de 19 años, murió el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá, en la zona sudeste de Paraná. Aquella tarde, un móvil policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una supuesta pelea o intercambio de disparos entre grupos del barrio. El patrullero —en el que se encontraban los dos efectivos de la Policía que ahora son juzgados— intervino en la escena.

Durante ese operativo, Gusmán recibió un disparo de arma de fuego que ingresó por la nuca y murió en el lugar. La versión policial sostuvo desde un primer momento que los agentes actuaron en legítima defensa, al sentirse amenazados durante el procedimiento. En cambio, la familia de la víctima y organizaciones de derechos humanos denunciaron que se trató de un caso de uso excesivo de la fuerza, afirmaron que el joven no estaba armado y sostuvieron la hipótesis de una ejecución como “gatillo fácil”.