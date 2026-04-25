El Municipio avanza con la repavimentación en Miguel David en el marco del plan Calle a Calle

Se ejecutan trabajos de recomposición asfáltica en el tramo comprendido entre Caputo y 2 de Abril. Las tareas se enmarcan en el programa Calle a Calle, que apunta a mejorar la transitabilidad y ordenar la intervención integral de la trama vial en distintos puntos de la ciudad.
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó: “Estamos trabajando fuertemente en la recuperación de la trama vial con el objetivo de mejorar la circulación y sostener una planificación ordenada de las tareas en toda la ciudad”.
En ese sentido, detalló que la intervención no se limita al bacheo: “Es una zona de traza compleja, con alto tránsito pesado. Por eso, previamente realizamos tareas con motoniveladoras para liberar cunetas y permitir el correcto escurrimiento del agua, lo que garantiza mayor durabilidad de la obra”.
Los trabajos forman parte de un esquema simultáneo de intervenciones que se desarrollan también en avenidas como Ramírez y Almafuerte, además del área central. Durante la jornada se prevé la colocación de aproximadamente 50 toneladas de asfalto distribuidas en distintos frentes.
En relación a la dinámica de obra, Hirschfeld indicó: “Hoy el corte de tránsito es total en Miguel David entre Caputo y 2 de Abril, y las tareas se extenderán hasta aproximadamente las 16 horas”. Asimismo, adelantó que el lunes se retomarán los trabajos en el tramo que va desde 2 de Abril hasta ruta 12, donde continuarán las acciones de bacheo con múltiples cuadrillas a lo largo de la semana.
La intervención busca no solo mejorar la circulación diaria, sino también consolidar un esquema sostenido de mantenimiento urbano que permite respuestas más eficientes en los barrios.