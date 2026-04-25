El Municipio avanza con la repavimentación en Miguel David en el marco del plan Calle a Calle

Se ejecutan trabajos de recomposición asfáltica en el tramo comprendido entre Caputo y 2 de Abril. Las tareas se enmarcan en el programa Calle a Calle, que apunta a mejorar la transitabilidad y ordenar la intervención integral de la trama vial en distintos puntos de la ciudad.

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó: “Estamos trabajando fuertemente en la recuperación de la trama vial con el objetivo de mejorar la circulación y sostener una planificación ordenada de las tareas en toda la ciudad”.