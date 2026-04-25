Paraná: Un hombre murió tras ser apuñalado

Un hombre de 32 años murió tras ser apuñalado en la madrugada de este sábado en barrio Antártida de la ciudad de Paraná. Hay dos detenidos.

En la madrugada de este sábado se produjo un nuevo homicidio en la ciudad de Paraná.

Un hombre de 32 años, identificado como Enrique Fabián Ramírez, de 32 años, murió tras ser apuñalado en una vivienda de calle Base Marambio, en barrio Antártida, de la ciudad de Paraná.

El hecho tuvo lugar minutos después de las 2.

Un llamado alertó al 911 sobre una persona herida de arma blanca, que fue trasladada al Centro de Salud Ramón Carillo, donde se constató que ingresó sin signos vitales.

Intervino la fiscalía a cargo de la Dra. Vilches, quien dispuso la intervención del médico policial, personal de División Homicidios y traslado del cuerpo a la morgue judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia.

Asimismo, la policía logró la detención de dos personas, un hombre con antecedentes y una mujer, que fueron sindicados como posibles autores del crimen. El Comisario Claudio Martínez, Subdirector de Investigaciones, dijo que «había conflictos previos» entre la víctima fatal, que recibió dos heridas de arma blanca, y los detenidos.

(elonce)