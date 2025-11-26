El TN abrirá la temporada 2026 en Entre Ríos

La categoría confirmó que el arranque del campeonato será el próximo 7 y 8 de febrero en el «Club de Volantes Entrerrianos», que recibirá nuevamente al Turismo Nacional tras encabezar la apertura este año.

Mientras el TN prepara su regreso al autódromo «Jorge Ángel Pena» de la ciudad mendocina de San Martín este próximo fin de semana, la dirigencia de APAT continúa delineando el calendario y los casilleros para la temporada 2026.

En este sentido, se confirmó que los próximos 7 y 8 de febrero el Club de Volantes Entrerrianos, en la ciudad de Paraná, recibirá al TN en lo que será el segundo año consecutivo abriendo la temporada. La plaza entrerriana se consolidó como punto de partida de la especialidad.

Este 2025, el trazado entrerriano albergó el inicio del Campeonato el 22 y 23 de febrero, con victoria en la Clase 3 de quien defendía el «1» con su Volkswagen Virtus, Alfonso Domenech. En la Clase 2, Renzo Blotta inició de buena manera su año a bordo del Toyota Etios atendido por el Ale Bucci Racing.

Historial reciente del TN en Paraná

Será la undécima visita de la especialidad al trazado de 4.219 metros de extensión, que por sexta temporada consecutiva asegura un lugar en el calendario del TN. La continuidad de la fecha entrerriana refleja la importancia que adquiere para pilotos, equipos y público.

La primera visita tuvo lugar en el año 2004, con éxitos de Ramiro Galarza (Chevrolet Corsa) en la Clase 2 y Pablo Redolfi (Honda Civic) en la Clase 3. Desde entonces, el escenario paranaense se mantuvo como sede habitual del certamen.

Con este anuncio, la categoría empieza a delinear su esquema deportivo para el próximo año, mientras encara el cierre de la temporada vigente en Mendoza.