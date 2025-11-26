Enersa lanza REPRO, su nuevo Registro de Proveedores orientado a una mayor transparencia y eficiencia

El Gobierno de Entre Ríos avanza en la modernización de sus sistemas de control y administración, con acciones que ya muestran resultados concretos. Esto forma parte de una política pública orientada a concentrar los recursos en proveedores activos, verificables y formales, garantizando transparencia total y eficiencia en cada trámite.

Es la línea de trabajo que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio, cuya premisa de “cada peso adonde tiene que ir” apunta a que los recursos públicos se asignen con responsabilidad y generen soluciones reales para la gente.

En este mismo sentido, Enersa avanza con su propio proceso de modernización. La Empresa estatal presentó REPRO, el nuevo Registro de Proveedores, desarrollado para fortalecer los procesos internos y seguir elevando los estándares de transparencia en el Reglamento de Compras y Contrataciones.