Enersa lanza REPRO, su nuevo Registro de Proveedores orientado a una mayor transparencia y eficiencia

El Gobierno de Entre Ríos avanza en la modernización de sus sistemas de control y administración, con acciones que ya muestran resultados concretos. Esto forma parte de una política pública orientada a concentrar los recursos en proveedores activos, verificables y formales, garantizando transparencia total y eficiencia en cada trámite.
Es la línea de trabajo que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio, cuya premisa de “cada peso adonde tiene que ir” apunta a que los recursos públicos se asignen con responsabilidad y generen soluciones reales para la gente.
En este mismo sentido, Enersa avanza con su propio proceso de modernización. La Empresa estatal presentó REPRO, el nuevo Registro de Proveedores, desarrollado para fortalecer los procesos internos y seguir elevando los estándares de transparencia en el Reglamento de Compras y Contrataciones.
El sistema es completamente digital y permite cargar y actualizar la documentación requerida. Una vez aprobada la inscripción, cada proveedor obtiene un Certificado de Inscripción con validez anual, obligatorio para iniciar cualquier vínculo comercial con la compañía. Los proveedores actuales deberán inscribirse antes del 31 de diciembre de 2025 y, hasta entonces, podrán gestionar un Certificado Provisorio válido hasta esa fecha.
Con esta herramienta, Enersa profundiza el camino de control, orden y transparencia que marca la Provincia. La Empresa ya modernizó su sistema de compras y ahora suma una plataforma que consolida un registro confiable y accesible.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó que “cada paso que damos en materia de control y transparencia es una inversión en confianza”. Además, agregó que “somos muy claros con nuestro compromiso: cada peso y cada recurso de Enersa deben utilizarse de manera eficiente. Eso es lo que nos permite sostener un servicio eléctrico de calidad y con una de las mejores métricas del país. El REPRO va en esa misma dirección. Incorporamos herramientas digitales para que más proveedores puedan sumarse de forma simple, ordenada y transparente”.
Con la puesta en marcha del REPRO, Enersa reafirma que está en plena sintonía con la política provincial: modernizar, ordenar y asegurar que cada peso invertido en la Empresa estatal tenga destino cierto, transparente y útil para los entrerrianos.