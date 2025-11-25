Enersa realizó la renovación integral de un Transformador de Potencia de 132 kV

Enersa completó una etapa clave en los trabajos de renovación integral de un transformador de potencia de 132 kV, como parte del plan permanente de mantenimiento preventivo y mejora de la infraestructura eléctrica provincial.

Las tareas incluyeron la instalación de nuevos aisladores, el montaje de un tablero de comandos renovado, el mantenimiento del regulador y el ajuste de los bobinados. Además, se realizó el tratamiento y filtrado del aceite del equipo para garantizar su correcto desempeño y prolongar su vida útil.

Uno de los trabajos más relevantes fue el retiro de la parte activa del transformador, de aproximadamente 20 toneladas. Este componente fue sometido a un proceso de encubado e impregnación mediante alto vacío, lo que asegura su óptimo comportamiento eléctrico y mecánico.

El transformador había sido retirado de servicio en la Estación Transformadora Conquistadores como parte del mantenimiento preventivo que la Empresa realiza de manera programada. Tras estas intervenciones, recuperó sus valores de funcionamiento y se encuentra en condiciones de volver a operar.

Todas estas tareas fueron ejecutadas por el equipo especializado de Mantenimiento de Transformadores de Enersa, en los talleres propios y con equipamiento técnico adecuado. Esta intervención forma parte del compromiso de la Empresa de sostener un sistema eléctrico seguro, confiable y a la altura de las necesidades de la Provincia.