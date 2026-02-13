Enersa remodela la Subestación Transformadora de Gral. Ramírez para mejorar el servicio eléctrico

Se avanza con la obra de remodelación de la Subestación Transformadora ubicada en la localidad de General Ramírez, con el objetivo de reemplazar instalaciones provisorias actualmente en servicio por construcciones definitivas.

Esto permitirá mejorar la confiabilidad y la operatividad del suministro eléctrico, además de ampliar la capacidad de abastecimiento ante el crecimiento de la demanda en la zona.

Los trabajos contemplan la sustitución de estructuras temporales por infraestructura permanente, diseñada para responder a las necesidades actuales y futuras de la ciudad. La obra también incluye la incorporación de nuevas salidas a distribuidores, lo que facilitará una distribución más eficiente de la energía.

El proyecto apunta a fortalecer el suministro eléctrico en Ramírez, acompañando el desarrollo urbano y productivo de la localidad. El incremento sostenido del consumo eléctrico en los últimos años hizo necesaria esta intervención para garantizar un servicio más estable y seguro.

Con esta remodelación, Enersa busca optimizar y asegurar mejores condiciones de prestación para los usuarios.